Basket B/F, Dinamo Taranto: ufficiale l’arrivo di Fatoumata Ndiaye

La Dinamo Taranto ha ufficializzato l’ingaggio di Fatoumata Ndiaye, giovane ala forte classe 2006, che farà parte del roster rossoblù impegnato nel prossimo campionato di Serie B femminile.

Originaria di Khomobole in Senegal, Ndiaye porta in dote energia, fisicità e talento. Alta 183 cm, può ricoprire con solidità e versatilità il ruolo di numero 4. Nonostante la giovane età, ha già maturato esperienze significative indossando le maglie della PB63 Battipaglia e della Stella Azzurra Roma, società di primo piano nel panorama cestistico nazionale.

Il suo arrivo rappresenta un innesto importante per la Dinamo, che punta ad affrontare la nuova stagione con ambizione e determinazione. “I primi giorni sono molto intensi, la squadra non è ancora al completo ma mostra già ottime possibilità. Siamo molto motivate a raggiungere l’obiettivo prefissato dalla società. L’arrivo a Taranto? Bello e molto accogliente, spero di proseguire nel segno di questa positività” ha dichiarato Ndiaye.

Soddisfazione anche da parte della dirigenza. “Siamo molto felici di accogliere Fatoumata nella nostra famiglia – ha commentato Salvatore Massari, direttore sportivo della Dinamo – si tratta di una ragazza giovane, con tanta voglia di migliorarsi e un potenziale che potrà esprimere al meglio con la nostra maglia”.

La società e lo staff tecnico hanno rivolto a Ndiaye un caloroso benvenuto, pronti a condividere con lei una stagione che si preannuncia ricca di entusiasmo e crescita.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author