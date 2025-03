Basket B/F, Dinamo Taranto: sconfitta pesante e inaspettata

Pesante e inaspettata per la Nuovi Orizzonti Dinamo Taranto, che cade in trasferta contro la F.lli Lotti New JT Basket Trani per 66-51, rimettendo tutto in discussione nella corsa alla salvezza diretta. Ora, per garantirsi la vetta del Girone Silver, le ioniche saranno costrette a vincere sabato prossimo contro la Pink Bari al PalaMazzola in un match che si preannuncia decisivo.

La partita

L’avvio di gara è favorevole a Trani, che chiude il primo quarto avanti di sei punti (20-14). Nel secondo periodo, però, Taranto reagisce con carattere, trascinata da Smaliuk e Mastrototaro, e con un parziale di 22-30 va all’intervallo lungo con un vantaggio di otto punti.

La ripresa vede una lotta punto a punto, con Trani che riduce lo svantaggio e riesce a chiudere il terzo quarto in vantaggio di due punti. L’ultimo periodo è un crollo per le ioniche: la squadra di coach Amatori si spegne, mentre Trani spinge sull’acceleratore con le giocate di Macello, Riccotti, Tolardo e Toscano, chiudendo con un parziale di +15 e portando a casa la vittoria.

Ora serve una reazione

Per Taranto la situazione si complica, ma nulla è ancora perduto. Sabato contro la Pink Bari servirà il massimo impegno per evitare complicazioni in chiave salvezza. La concentrazione dovrà essere massima, perché sarà una battaglia decisiva.

Trani-Nuovi Orizzonti Dinamo Taranto 66-51

(Parziali: 20-14, 22-30, 42-40)

Trani: De Pace 2, Toscano 8, Macello 23, Albino, Gatta 2, Tolardo 9, Amorese, Caputo 9, Riccotti 13, Soleti n.e., Romanelli n.e., Carrassa n.e. Allenatore: Giuseppe Paolillo – 1° Assistente: Luigi Delli Carri.

Taranto: Mitrotti n.e., Smaliuk 18, Marazita n.e., Mastrototaro 14, Gobbi n.e., Iob 5, Smajic, Gismondi 6, Montrone n.e., Cascione 2, Martelli 2, Molino 4. Allenatore: Gianpaolo Amatori – 1° Assistente: Mimmo Calviello.

Arbitri: Vito Franco (Bitritto) e Francesco Conte (San Pietro Vernotico).

Note: 150 spettatori circa. Nessuna uscita per cinque falli. Falli: Trani 24, Taranto 16.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author