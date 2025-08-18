Basket B/F, Dinamo Taranto: Salvatore Massari nuovo diesse

La Dinamo Taranto muove i primi passi in vista della stagione 2025/2026 ufficializzando la nomina di Salvatore Massari come nuovo direttore sportivo. Figura di grande esperienza e passione, Massari, che vanta un’importante carriera da giocatore, ha già ricoperto ruoli chiave nel panorama cestistico locale, distinguendosi come direttore sportivo ed ex manager del CUS Taranto.

La sua nomina rappresenta un importante passo avanti nel percorso di crescita della Dinamo, che punta con determinazione a consolidare la propria identità territoriale e a costruire un progetto solido e ambizioso, rigorosamente “made in Taranto”.

Massari ha voluto esprimere la propria gratitudine verso la dirigenza, sottolineando come gia in questi giorni la societá sia al lavoro in vista del prossimo campionato: “Ringrazio il presidente Francesco Ciliberti per la fiducia e l’opportunità di far parte di una realtà come la Dinamo, che ha dimostrato negli anni una visione chiara e una forte connessione con il territorio. Nei prossimi giorni ufficializzeremo il tecnico che guiderà la squadra nel prossimo campionato di Serie B con l’obiettivo di migliorare quanto fatto nella scorsa stagione. Sono già al lavoro per la costruzione del roster, con l’intento di allestire una squadra competitiva, coerente con i valori e le ambizioni del club“.

Un ringraziamento particolare va anche al gruppo Support_o di Ciccio Stola, il cui sostegno si conferma fondamentale: grazie alla sinergia con Support, il club rafforza il proprio impegno nella valorizzazione del settore giovanile, vera linfa per il futuro della pallacanestro tarantina.

Con Massari al timone della direzione sportiva, la Dinamo Taranto rilancia con decisione la propria ambizione, puntando su competenza, territorio e sviluppo sostenibile del talento locale.

