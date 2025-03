Basket B/F, Dinamo Taranto batte Pink Bari e conquista la salvezza

TARANTO – La Dinamo Nuovi Orizzonti chiude il girone Silver della Serie B con un successo fondamentale, superando la Pink Bari per 61-52 e assicurandosi la permanenza nella categoria senza passare dai play-out. In un PalaMazzola gremito da oltre 250 spettatori, le ioniche hanno mostrato carattere e determinazione, mettendo alle spalle una stagione complessa.

La squadra tarantina ha trovato la svolta con l’arrivo di coach Gianpaolo Amatori, iniziando una risalita che ha portato alla conquista della salvezza. Il successo contro Bari rappresenta un segnale di crescita per la pallacanestro femminile locale, in un periodo non semplice per lo sport della città.

Una partenza difficile, poi la rimonta

L’inizio gara ha visto la Pink Bari imporsi con un parziale di 0-10, sfruttando la precisione di Aleksandra Zmierczak dalla distanza e l’aggressività difensiva. Le tarantine, però, hanno reagito grazie a Nataliia Smaliuk, Amila Smajic e Andrea Iob, riaprendo la gara. Una grande azione personale di Annapia Molino ha permesso a Taranto di chiudere il primo quarto avanti 15-14.

Nel secondo periodo, l’equilibrio ha caratterizzato il match: botta e risposta tra Lucja Grzenkowicz ed Erika Martelli, con Bari che è riuscita a chiudere in vantaggio all’intervallo (29-31), grazie a una tripla di Elena Golemi e a un errore difensivo delle padrone di casa.

Il dominio di Taranto nel secondo tempo

Dopo la pausa lunga, la Nuovi Orizzonti ha cambiato marcia affidandosi alla leadership di Smaliuk, capace di gestire il gioco e realizzare punti decisivi. Zmierczak ha subito una stoppata spettacolare da Iob, mentre la difesa tarantina ha aumentato l’intensità, permettendo alle padrone di casa di prendere il controllo della gara.

L’ultimo quarto ha visto Taranto allungare fino al +10 con un canestro di Martelli, servita da capitan Gismondi. Bari ha tentato il recupero con le conclusioni dalla lunga distanza, ma la scarsa precisione ha condannato la formazione ospite. I tiri liberi nel finale hanno sigillato il successo delle ioniche, con una glaciale Smaliuk che ha chiuso il match sul 61-52, facendo esplodere la gioia del PalaMazzola.

Tabellino

Nuovi Orizzonti Dinamo Taranto – KiaraLuce&Gas Pink Sport Time Bari 61–52

(parziali: 15-14, 29-31, 46-42)

Taranto: Nataliia Smaliuk 21, Andrea Iob 11, Erika Martelli 10, Annapia Molino 7, Amila Smajic 6, Mastrototaro 4, Gismondi 2, Cascione, Mitrotti n.e., Marazita n.e., Gobbi n.e., Montrone n.e. Allenatore: Gianpaolo Amatori, 1° assistente: Mimmo Calviello

Bari: Lucja Grzenkowicz 14, Aleksandra Zmierczak 14, Volpe 11, Matilda Pappagallo 5, Araneo 3, Elena Golemi 3, D’Alessandro 2, Danese, Rebecca Pappagallo n.e., Uniti n.e. Allenatore: Fabio Palagiano, 1° assistente: Salvatore Cannarella

Note:

Spettatori: circa 250

circa 250 Uscita per cinque falli: Mastrototaro ( Taranto )

( ) Falli complessivi: Taranto 18, Bari 21

Quintetti iniziali:

Taranto: Smaliuk, Mastrototaro, Iob, Smajic, Cascione

Bari: Matilda Pappagallo, Zmierczak, Volpe, D’Alessandro, Grzenkowicz

Arbitri:

Antonio Pio Grossi (Bari), Giovanni Loglisci (Gravina di Puglia, Bari)

