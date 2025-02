Basket B/2/M, Dinamo Brindisi: in regia arriva Andrea Epifani

La Dinamo Basket Brindisi annuncia l’ingaggio di Andrea Epifani, playmaker classe 2001, 185 cm per 75 kg, che si unirà alla squadra fino al termine della stagione.

Nato a Ostuni, Epifani ha iniziato la carriera nella sua città prima di approdare nel 2014 alle giovanili di Brindisi. Successivamente, ha giocato a Treviso, dove si è messo in luce nelle squadre Under 16 e Under 18, esordendo in Serie A2 nel 2019 mentre la squadra conquistava la promozione in Serie A. Nello stesso anno ha disputato anche la C Gold con Montebelluna.

Dopo l’esperienza a Mantova in A2 e C Gold, nel 2020 ha debuttato in Serie B con Giulianova, per poi tornare in Puglia nel 2021 con Molfetta. La scorsa stagione ha vestito le maglie di Riso Scotti Pavia e Virtus Kleb Ragusa, contribuendo alla promozione di quest’ultima in Serie B Nazionale.

Epifani si è detto entusiasta della nuova avventura: “È un onore entrare a far parte di questa società che ha raggiunto traguardi importanti. Sono felice di ritrovare coach Cristofaro e pronto a dare il mio contributo alla squadra”.

