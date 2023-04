Basket: Academy Italia a Massafra con coach Capobianco

Da venerdì 28 a domenica 30 prossimi si svolgerà a Massafra l’Academy Camp territoriale Puglia, con la partecipazione di 20 cestisti under 14 da tutta la regione. Una tre giorni organizzata nell’ambito di Academy Italia, progetto di monitoraggio del Settore Squadre Nazionali della Fip. Cinque gli allenamenti in programma, dal pomeriggio del venerdì alla mattina della domenica, alla presenza del responsabile tecnico Squadre Nazionali Giovanili maschile Andrea Capobianco, che si avvarrà della collaborazione dello staff Fip Puglia coordinato dal referente tecnico Dimitri Patella.

Convocati venti giovani cestisti della classe 2009, oltre ad altri otto giocatori a disposizione, in rappresentanza di Adria Academy Bari, Angel Manfredonia, Angiulli Bari, Aurora Brindisi, Cus Bari, Fortitudo Francavilla, La Scuola di Basket Lecce, Mar Lu Bari, Mediterranea 92 Cerignola, Murgia Basket Santeramo, New Basket 99 Lecce, New Basket Brindisi, Nuova Matteotti Corato, Nuova Pallacanestro Monteroni, Polisportiva Montedoro e Talos Ruvo. L’appuntamento è fissato per venerdì alle 17,15 al Pala Wojtyla di Massafra, per la prima seduta che inizierà alle 18.

Giorni intensi anche per la classe 2008, con la rappresentativa regionale impegnata nella Coppa Lazio 2023 – Trofeo Città di Fondi. Nel quadrangolare con i pari età, gli under 15 pugliesi hanno battuto la Calabria nella gara d’esordio (114-55), per poi cedere a Campania (81-96) e Lazio (49-106), classificandosi così al terzo posto.

Senz’altro una bella esperienza per la squadra composta da Andrea Altavilla di Basket Francavilla 1963, Enzo Bissok di Basket Corato, Andrea Costabile di New Basket Brindisi, Francesco D’Avanzo di Adria Academy Bari, Flavio Delli Santi di Fortitudo Francavilla, Alessandro Dinoia di Mediterranea 92 Cerignola, Riccardo Esposito di New Basket Lecce, Luca Arnaldo, Antonio Marciante, Emanuele Pantile di Aurora Brindisi, Gianluca Vernich di Cus Bari e Riccardo Vadalà di Action Now! Monopoli. Nella delegazione capeggiata dal dirigente Donato Ravelli anche il giovane arbitro Francesco Conte.

