Basket/A2: Tra Nardò e la settima vittoria consecutiva c’è l’Umana Chiusi

Dopo aver raccolto nello scontro diretto di Verona la sesta vittoria consecutiva del proprio campionato, il Nardò Basket sogna di conquistare un settimo successo di fila più che possibile secondo la classifica. I granata affronteranno infatti domenica pomeriggio l’Umana San Giobbe Chiusi, formazione toscana che attualmente occupa l’ultimo posto della graduatoria. Dopo dieci giornate, infatti, i biancorossi di coach Bonaudo hanno raccolto appena due successi, uno dei quali arrivato proprio in occasione dell’ultimo turno disputato, contro l’Assigeco Piacenza. Nessuno dei quattro punti raccolti fino ad ora è arrivato in trasferta, ed il Toro si augura che questo trend possa proseguire ancora per un po’. Domenica si giocherà infatti al Pala San Giuseppe da Copertino di Lecce, dove in caso di successo (e naturalmente anche di risultati favorevoli provenienti da altri campi) ecco che l’HDL potrebbe agguantare il podio, cui gradino più basso è attualmente occupato in tandem da Trieste e Udine. Entrambe giocheranno in casa, rispettivamente contro Forlì e Rimini. Per guardare i risultati degli altri campi ci sarà tempo e modo, ma Nardò dovrà prima concentrarsi sul proprio impegno. Una partita sì alla portata, ma facile solo apparentemente e ricca di insidie. Non sarà del match lo statunitense Russ Smith, che dopo la lesione ai flessori della coscia sinistra tornerà ad allenarsi non prima della seconda metà di dicembre. La società ha intanto lanciato due promozioni: le donne potranno usufruire dell’ingresso gratuito al palazzetto, mentre ogni abbonato potrà portare con sé un amico che pagherà il biglietto ad un prezzo ridotto. L’intenzione è gremire il Pala San Giuseppe per continuare a scrivere la storia.

