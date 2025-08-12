12 Agosto 2025

Basket A2, Pallacanestro Ruvo: la matricola punta a sorprendere

Massimiliano Di Pasquale 12 Agosto 2025
Primo giorno di lavoro e già profumo di storia. Riparte dal “Palacolombo” la nuova stagione della Pallacanestro Ruvo, che sarà ai nastri di partenza del prossimo campionato di A2. Dopo la vittoria nella finale playoff di B Nazionale contro Montecatini, con coach Stefano Rajola sempre al timone della squadra, i biancazzurri indosseranno i panni di matricola terribile e lungo il percorso affronteranno giganti della pallacanestro italiana come Fortitudo Bologna e Vuelle Pesaro. Una sfida affascinante, che ha portato la dirigenza a ritoccare il roster rispetto alla scorsa stagione con diversi innesti di spessore: dal tandem a stelle e strisce composto da Moody e Brooks, passando per Laquintana, tornato a Ruvo a distanza di 14 anni. La permanenza in A2, in ogni caso, resta l’obiettivo principale.

In attesa degli americani e di alcune pedine che andranno a completare il roster, Ruvo continuerà a lavorare al “Palacolombo”. A inaugurare la stagione, l’amichevole contro la Valtur Brindisi fissata a sabato 23 agosto, che sarà da preludio al derby della prima giornata di campionato.

Ruvo, intanto, disputerà le prime gare interne al “PalaFlorio” di Bari. Una scelta necessaria per consentire all’Amministrazione Comunale di adeguare il “PalaColombo” agli standard dell’A2.

