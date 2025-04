Basket A2/M, Valtur Brindisi-Urania Milano: sfida decisiva al PalaPentassuglia

Domenica 27 aprile, alle 18:30. andrà in scena al PalaPentassuglia l’ultima giornata di regular season di Serie A2: Valtur Brindisi e Urania Milano si contenderanno i punti decisivi per il tabellone di play-in e play-off.

Nel match di andata, disputato lo scorso 14 novembre all’Allianz Cloud di Milano, fu l’Urania a prevalere con il punteggio di 74-63. La sfida fu condizionata dalle numerose assenze nella formazione biancoazzurra, priva di Ogden, Vildera e all’ultimo momento anche di De Vico. Miglior realizzatore dell’incontro fu Ivan Almedia con 17 punti, mentre Milano andò in doppia cifra con Cesana, Gentile, Maspero e Cavallero.

La sfida di ritorno vedrà in campo anche diversi ex: Alessandro Gentile, autore di 13 presenze con Brindisi nella stagione 2021/22; Gianmarco Leggio, originario di Mesagne e cresciuto nel vivaio NBB, con esordio in Serie A nel 2013/14; e Kevin Ndzie, attualmente in prestito all’Urania ma di proprietà biancoazzurra.

“Il nostro compito sarà offrire una buona prestazione con una squadra esperta e talentuosa – ha dichiarato Piero Bucchi, coach di Brindisi, Piero Bucchi. “Al termine della gara vedremo la nostra posizione definitiva, tenendo conto dell’equilibrio che ha contraddistinto questo campionato, con molte squadre racchiuse in pochi punti”.

I biglietti per l’incontro sono in vendita a partire da 14 euro presso il New Basket Store (Corso Garibaldi 29, Brindisi), online su www.vivaticket.it, nei punti vendita autorizzati e al botteghino del palasport, aperto 90 minuti prima del match.

La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma LNP Pass, disponibile anche tramite app e dispositivi Chromecast e Fire TV Stick. Radiocronaca in diretta su Ciccio Riccio. La replica televisiva andrà in onda lunedì alle 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata), media partner del club.

