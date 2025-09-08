Basket A2/M, Valtur Brindisi tra presentazione e Memorial Pentassuglia

Sarà un weekend di festa e passione biancoazzurra per i tifosi della Valtur Brindisi. La squadra si prepara a vivere due giornate speciali, tra la presentazione ufficiale e la quattordicesima edizione del Memorial Elio Pentassuglia.

Venerdì 12 settembre, dalle ore 20, la Scalinata Virgilio si trasformerà in un palcoscenico suggestivo per accogliere i giocatori e lo staff tecnico. A condurre la serata sarà Mino Taveri, storica voce della pallacanestro brindisina.

Sabato 13 settembre, alle ore 20.30, al PalaPentassuglia andrà in scena il Memorial dedicato a Big Elio, con la sfida tra Brindisi e Avellino Basket. I biglietti, al costo di 10 euro, sono disponibili al New Basket Store di Corso Garibaldi 29. L’ingresso non prevede posti numerati e la società si riserva la possibilità di riservare alcune file del parterre per esigenze organizzative.

Due appuntamenti che uniranno sport, emozioni e memoria, per un fine settimana che vedrà la città stringersi intorno alla propria squadra.

