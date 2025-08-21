21 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Ethan Esposito

Basket A2/M, Valtur Brindisi: stop di sette giorni per Ethan Esposito

Redazione 21 Agosto 2025
centered image

La Valtur Brindisi ha diffuso un aggiornamento sulle condizioni fisiche di Ethan Esposito. L’atleta ha riportato un trauma al bulbo oculare destro in seguito a un fortuito contatto durante una sessione di allenamento. Lo staff medico ha disposto uno stop precauzionale di sette giorni dalle attività che comportino lavoro di contatto.

Al termine di questo periodo, Esposito sarà sottoposto a ulteriori esami strumentali per valutare il completo recupero e l’eventuale ripresa delle normali attività di squadra. La società rimane in costante monitoraggio della situazione, con l’obiettivo di garantire il rientro dell’atleta in piena sicurezza.

About Author

Redazione

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Basket B/F, Fabio Palagiano torna alla guida della Dinamo Taranto

21 Agosto 2025 Redazione

Serie B: Venezia-Bari, trasferta vietata ai residenti a Bari e provincia

21 Agosto 2025 Flavio Insalata

Heraclea, fatta per l’arrivo del giovane centrocampista Claudio Pio Conte

21 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Taranto, ecco Talla Souaré: oggi la firma

21 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Lecce, ufficiale la cessione di Nikola Krstovic all’Atalanta

21 Agosto 2025 Dante Sebastio

Amichevole al Via del Mare: pokerissimo del Lecce al Fasano

21 Agosto 2025 Redazione

potrebbe interessarti anche

Volley C/F, Pm Potenza riparte tra conferme tecniche e novità societarie

21 Agosto 2025 Redazione

Metaponto, accessibilità ed inclusione sotto l’ombrellone

21 Agosto 2025 Francesco Cutro

Basket B/F, Fabio Palagiano torna alla guida della Dinamo Taranto

21 Agosto 2025 Redazione

Commissione bilancio, Poli Bortone all’opposizione: “Siete i kamikaze della politica, irresponsabili“

21 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo