Basket A2/M, Valtur Brindisi: stop di sette giorni per Ethan Esposito

La Valtur Brindisi ha diffuso un aggiornamento sulle condizioni fisiche di Ethan Esposito. L’atleta ha riportato un trauma al bulbo oculare destro in seguito a un fortuito contatto durante una sessione di allenamento. Lo staff medico ha disposto uno stop precauzionale di sette giorni dalle attività che comportino lavoro di contatto.

Al termine di questo periodo, Esposito sarà sottoposto a ulteriori esami strumentali per valutare il completo recupero e l’eventuale ripresa delle normali attività di squadra. La società rimane in costante monitoraggio della situazione, con l’obiettivo di garantire il rientro dell’atleta in piena sicurezza.

