Basket A2/M, Valtur Brindisi: sotto canestro arriva Mabor Dut Biar

Centro di 216 cm per 110 kg, arriva dal Napoli Basket



Nuovo innesto sotto canestro per la Valtur Brindisi, che ufficializza l’arrivo del centro Andrea Mabor Dut Biar, 216 cm per 110 kg, proveniente dal Napoli Basket, club con cui ha disputato le ultime due stagioni nella massima serie italiana e con cui ha vinto la Coppa Italia 2024. L’accordo è valido fino al termine della stagione 2025/26.

Classe 2001, nato a Khartoum e di formazione cestistica italiana, Mabor Dut Biar ha vissuto una storia personale intensa: cresciuto tra Sudan e Sud Sudan, a 15 anni è fuggito dalla guerra civile per stabilirsi a Roma, dove ha iniziato la sua scalata nel basket. Dopo le esperienze con la Stella Azzurra e il Roseto, ha giocato in Serie B, A2 e Serie A, con un passaggio internazionale in Estonia al Pärnu Sadam (5 punti e 6,2 rimbalzi di media).

Con il Napoli ha alzato la Coppa Italia 2024 nelle Final Eight di Torino, prendendo parte da titolare alle vittorie contro Brescia e Reggio Emilia. Proprio contro Brindisi, nella stagione 2023/24, aveva collezionato 11 minuti in campo e 6 rimbalzi.

La società brindisina accoglie così un rinforzo di prospettiva e di esperienza internazionale, pronto a mettere il suo fisico e la sua energia al servizio della squadra di coach Fabio Corbani.

La scheda di Andrea Mabor Dut Biar

• Nato a: Khartoum (Sudan) il 21 dicembre 2001

• Altezza: 216 cm

• Peso: 110 kg

• Nazionalità: Italiana

• Ruolo: Centro

• Carriera: Stella Azzurra Roma (2019/20, Serie B), Roseto (2019/20, Serie A2), Stella Azzurra (2020-22, Serie A2), Pärnu Sadam (2022/23, Estonia), Napoli (2023-25, Serie A).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author