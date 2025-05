Basket A2/M, Valtur Brindisi si gioca tutto a Verona

Ultimo atto dei play-in ad alta tensione: in palio un posto nei playoff per la promozione in A

Dopo l’importante successo esterno ottenuto ad Avellino, la Valtur Brindisi si appresta a vivere un’altra sfida cruciale in trasferta. Alle 18.00 di domenica 4 maggio, la squadra biancoazzurra affronterà la Tezenis al PalaAGSM di Verona nell’ultimo atto dei play-in che mette in palio un posto nei playoff della Serie A2 2024/2025.

Il cammino verso la post-season passa dunque da una sfida ad alta tensione con una formazione che finora ha sempre avuto la meglio negli scontri stagionali. Gli scaligeri si sono imposti sia nella gara di andata del 29 dicembre 2024, vinta a Brindisi per 69-58 grazie ai 16 punti di Copeland e ai 17 di Palumbo, sia nel match di ritorno del 26 febbraio scorso, terminato 82-63 con un’altra prestazione dominante di Copeland, autore di 21 punti.

I confronti complessivi tra le due formazioni ammontano a sei, tra Serie A e A2. Il bilancio è in equilibrio: una vittoria a testa nella stagione 1983/84, una per parte anche nella Serie A 2022/2023, mentre in questa stagione Verona ha avuto la meglio in entrambe le sfide.

Anche i due allenatori si conoscono bene. Sono undici gli incroci totali tra Piero Bucchi e Alessandro Ramagli, distribuiti tra varie stagioni e squadre. Il tecnico di Verona conduce il bilancio con sei successi contro i cinque ottenuti dal collega brindisino.

In vista della trasferta veronese, è il play biancoazzurro Andrea Calzavara a lanciare il messaggio alla squadra e ai tifosi: “Affronteremo un avversario che ci ha battuto due volte, come Avellino, e con il vantaggio del campo. Dovremo giocare con intensità e aggressività, contando anche sul sostegno dei nostri tifosi che non ci fanno mai mancare la loro presenza”.

L’incontro sarà trasmesso in diretta su LNP Pass a partire dalle 18:15. Il servizio è disponibile via web e app (iOS, Android, Android TV, Samsung TV) e supporta dispositivi Chromecast e Fire TV Stick. La diretta radiofonica sarà invece curata da Ciccio Riccio, mentre la replica andrà in onda lunedì alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata), partner del Gruppo Editoriale Distante.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author