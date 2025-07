Basket A2/M, Valtur Brindisi saluta Davide Buttiglione

Valtur Brindisi e Davide Buttiglione si separano consensualmente. Il club biancoazzurro ha ufficializzato la rescissione del contratto con l’atleta brindisino, una scelta maturata con l’obiettivo di permettere al giovane di proseguire il proprio percorso di crescita professionale in un campionato senior dove potrà avere maggiore spazio in campo.

Nato a Brindisi il 10 agosto 2005, Buttiglione ha compiuto l’intera trafila nel settore giovanile della New Basket Brindisi, dal minibasket fino all’esordio in Serie A nel 2023. Durante l’ultima stagione, ha fatto parte del roster della prima squadra in Serie A2, confermandosi come una delle giovani promesse più interessanti del vivaio biancoazzurro.

La società ha voluto esprimere pubblicamente il proprio sostegno all’atleta, augurandogli il meglio per il prosieguo della carriera e sottolineando il legame che resterà con la “sua” Brindisi.

“In bocca al lupo per il tuo futuro Davide, la New Basket Brindisi sarà sempre casa tua”, il messaggio con cui il club ha salutato il proprio ex giocatore.

