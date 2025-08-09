Basket A2/M, Valtur Brindisi: risoluzione con Niccolò De Vico

La Valtur Brindisi e Niccolò De Vico si separano di comune accordo. Il club biancoazzurro ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto che legava l’atleta alla società per la stagione 2025/2026. “A Brindisi, De Vico si è distinto per dedizione, impegno e qualità di leadership, diventando un punto di riferimento dentro e fuori dal campo durante i mesi di permanenza in squadra”, si legge nella nota della società che ha voluto rivolgergli un messaggio di stima e vicinanza, augurandogli un pronto recupero e il ritorno da protagonista sul parquet, oltre a un futuro ricco di soddisfazioni personali e professionali, estendendo gli auguri anche alla sua famiglia.

