Basket A2/M, Valtur Brindisi riparte dopo la sosta: sfida chiave a Verona

Dopo il turno di riposo forzato a causa degli impegni delle nazionali, la Valtur Brindisi tornare in campo nel turno infrasettimanale valevole per la 30a Giornata della regular season. I biancoazzurri affrontano la seconda trasferta consecutiva dopo il successo esterno a Livorno, questa volta a Verona per una sfida cruciale in chiave playoff.

La squadra di coach Piero Bucchi arriva all’appuntamento in grande forma, con sei vittorie consecutive che l’hanno portata a quota 30 punti in classifica. La Scaligera Verona segue a breve distanza con 28 punti, rendendo il match uno scontro diretto per le posizioni di metà classifica.

Precedenti e gara d’andata

Nella gara d’andata, disputata il 29 dicembre al PalaPentassuglia, Brindisi incappò in una serata complicata, soprattutto dalla lunetta, con un 8/20 ai tiri liberi che pesò sull’esito finale. Verona ne approfittò per imporsi 58-69 grazie alle ottime prestazioni di Palumbo (17 punti e 11 rimbalzi) e Copeland (16 punti), nonostante i tentativi di rimonta della squadra pugliese nel terzo quarto.

I precedenti tra le due formazioni vedono un bilancio piuttosto equilibrato: cinque sfide totali, due delle quali risalenti alla stagione 1983/84 in A2, altre due in Serie A 2022/23 e l’ultima, vinta da Verona, nella gara d’andata di questa stagione. Anche il confronto tra gli allenatori è in perfetto equilibrio: Bucchi e Ramagli si sono affrontati dieci volte, con cinque vittorie a testa.

Assenze e copertura televisiva

Brindisi dovrà fare a meno di due elementi importanti: Niccolò De Vico, che verrà sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio destro, e Giovanni Vildera, fermato da una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra.

Palla a due mercoledì 26 febbraio alle 20:30 al Pala AGSM AIM di Verona. Il match sarà trasmesso in diretta streaming su LNP Pass e in differita giovedì sera alle ore 23:00 su Teleregione, canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Diretta radiofonica sulle frequenze di Ciccio Riccio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author