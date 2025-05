Basket A2/M, Valtur Brindisi: rinnovo biennale per Marco Cardillo

La Valtur Brindisi ha ufficializzato il rinnovo di Marco Cardillo, che continuerà a ricoprire il ruolo di assistente allenatore per le prossime due stagioni. Il nuovo accordo, della durata biennale, prevede la possibilità di recesso da entrambe le parti al termine del primo anno, ma tale clausola decade automaticamente in caso di promozione in Serie A.

Con questa conferma, lo staff tecnico biancoazzurro viene completato: al fianco di Piero Bucchi, capo allenatore, ci saranno Marco Esposito come vice e il preparatore fisico Davide Bocci, anch’egli confermato.

Il rapporto tra Cardillo e la società brindisina si consolida ulteriormente dopo una stagione intensa che ha visto il club impegnato in ben 45 gare ufficiali tra regular season, play-in e playoff, testimoniando l’impegno costante sia in campo che dietro le quinte.

Con circa 80 presenze in Serie A da giocatore, Cardillo ha indossato in passato anche la fascia di capitano della New Basket Brindisi, distinguendosi per dedizione, professionalità e per il forte legame instaurato con i tifosi e la città.

Al termine della carriera agonistica, Cardillo ha intrapreso il percorso da tecnico all’interno del club, lavorando inizialmente con i giovani del settore giovanile per poi entrare stabilmente nello staff della prima squadra come assistente, dedicandosi quotidianamente allo sviluppo tecnico e tattico dei giocatori biancoazzurri.

Con questa nuova intesa, la Valtur Brindisi rafforza ulteriormente la continuità del proprio progetto tecnico, puntando su figure che conoscono profondamente l’ambiente e condividono gli obiettivi della società.

