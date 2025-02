Basket A2/M, Valtur Brindisi: quinta vittoria di fila, playoff più vicini

Brindisi continua la sua corsa verso la zona playoff della Serie A2 di basket. La Valtur ha centrato la quinta vittoria consecutiva battendo 78-74 la Reale Mutua Torino sul parquet del Pala Pentassuglia nell’ottava giornata di ritorno. Un successo prezioso che permette alla squadra di coach Piero Bucchi di salire a quota 28 punti in classifica, staccando di sei lunghezze proprio i piemontesi nella corsa al play-in.

Non è stato un match semplice per Brindisi, che ha dovuto lottare fino all’ultimo per avere la meglio sugli uomini di Paolo Moretti, ex biancoazzurro e subentrato alla guida della Reale Mutua dopo le tre sconfitte consecutive sotto la gestione Boniciolli. Dopo un primo tempo in equilibrio (40-40 all’intervallo), il match si è deciso nei minuti finali: Brown e Laquintana hanno firmato il +4 alla fine del terzo quarto (62-58), mentre negli ultimi istanti Brindisi ha difeso il vantaggio con grande determinazione.

A 35 secondi dalla sirena, la Valtur era avanti di due punti (76-74), Torino ha fallito l’ultimo assalto con Montano, e nel possesso finale i padroni di casa hanno blindato il risultato. Alla sirena esplode la festa al Pala Pentassuglia: Brindisi crede sempre di più nell’accesso diretto ai playoff, senza passare dalla lotteria del play-in.

