Basket A2/M, Valtur Brindisi: primo giorno di raduno. parte la stagione

Primo giorno di raduno per la Valtur Brindisi, che nel pomeriggio di lunedì 11 agosto si è ritrovata al PalaPentassuglia per inaugurare ufficialmente la stagione 2025/26 di Serie A2. Un momento atteso dai tifosi, presenti sin dal “day one” per sostenere la squadra biancoazzurra.

Il gruppo, ancora in attesa dell’arrivo di Zach Copeland, ha iniziato la giornata con un breve meeting negli spazi della struttura di Contrada Masseriola, per poi trasferirsi allo stadio Franco Fanuzzi e svolgere la prima seduta di preparazione atletica sotto la guida del preparatore Davide Bocci.

Lo staff tecnico, guidato dal capo allenatore Piero Bucchi e dall’assistente Marco Cardillo, ha potuto osservare i primi movimenti e testare le condizioni fisiche dei giocatori. Assente in questa prima fase il vice allenatore Marco Esposito, impegnato con la Nazionale Georgiana per l’EuroBasket 2025 (27 agosto – 14 settembre).

Aggregati alla preparazione Lorenzo Baldasso e Alfonso Zampogna (atteso a breve in città), oltre a diversi giovani provenienti dal vivaio biancoazzurro e dalla collaborazione con Assi Brindisi: Matteo Valente, Goffredo Errico, Matteo Montanile, Zouby Ouattara e Mouhamed Thioye.

La preseason si articolerà in una serie di test in vista dell’esordio in campionato, il derby pugliese contro Crifo Wines Ruvo di Puglia in programma domenica 21 settembre.

Il programma delle amichevoli:

23 agosto: scrimmage Valtur Brindisi – Ruvo di Puglia a Fasano (porte chiuse)

27 agosto: “Valtur Cup” Valtur Brindisi – Patrioti Levice (SVK) a Ostuni

30 agosto: amichevole Valtur Brindisi – Givova Scafati a Barletta

6-7 settembre: torneo a Penne (PE) con Brindisi, Avellino, Roseto, Ruvo di Puglia

12 settembre: presentazione ufficiale alla Scalinata Virgilio, Brindisi

13 settembre: “XIV Memorial Elio Pentassuglia” Valtur Brindisi – Avellino a Brindisi

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author