Basket A2/M, Valtur Brindisi: primo giorno di raduno. parte la stagione

Primo giorno di raduno per la Valtur Brindisi, che nel pomeriggio di lunedì 11 agosto si è ritrovata al PalaPentassuglia per inaugurare ufficialmente la stagione 2025/26 di Serie A2. Un momento atteso dai tifosi, presenti sin dal “day one” per sostenere la squadra biancoazzurra.
Il gruppo, ancora in attesa dell’arrivo di Zach Copeland, ha iniziato la giornata con un breve meeting negli spazi della struttura di Contrada Masseriola, per poi trasferirsi allo stadio Franco Fanuzzi e svolgere la prima seduta di preparazione atletica sotto la guida del preparatore Davide Bocci.
Lo staff tecnico, guidato dal capo allenatore Piero Bucchi e dall’assistente Marco Cardillo, ha potuto osservare i primi movimenti e testare le condizioni fisiche dei giocatori. Assente in questa prima fase il vice allenatore Marco Esposito, impegnato con la Nazionale Georgiana per l’EuroBasket 2025 (27 agosto – 14 settembre).
Aggregati alla preparazione Lorenzo Baldasso e Alfonso Zampogna (atteso a breve in città), oltre a diversi giovani provenienti dal vivaio biancoazzurro e dalla collaborazione con Assi Brindisi: Matteo Valente, Goffredo Errico, Matteo Montanile, Zouby Ouattara e Mouhamed Thioye.
La preseason si articolerà in una serie di test in vista dell’esordio in campionato, il derby pugliese contro Crifo Wines Ruvo di Puglia in programma domenica 21 settembre.
Il programma delle amichevoli:
- 23 agosto: scrimmage Valtur Brindisi – Ruvo di Puglia a Fasano (porte chiuse)
- 27 agosto: “Valtur Cup” Valtur Brindisi – Patrioti Levice (SVK) a Ostuni
- 30 agosto: amichevole Valtur Brindisi – Givova Scafati a Barletta
- 6-7 settembre: torneo a Penne (PE) con Brindisi, Avellino, Roseto, Ruvo di Puglia
- 12 settembre: presentazione ufficiale alla Scalinata Virgilio, Brindisi
- 13 settembre: “XIV Memorial Elio Pentassuglia” Valtur Brindisi – Avellino a Brindisi
potrebbe interessarti anche
Matera CdS, tutto su Picci: club in pressing per il ritorno
Basket C/M, Clean Up Molfetta: confermata la guardia Tommaso Mongelli
Basket B2/M, Virtus Molfetta: arriva la guardia Alessio Bolis
Basket C/M, Nuova Matteotti Corato: tre rinforzi per un roster competitivo
Canoa Sprint a Taranto 2026: Il Mar Piccolo conquista la Federazione Internazionale
Matera CdS, quasi fatta per Santoruvo in panchina