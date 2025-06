Basket A2/M, Valtur Brindisi: prelazione abbonati prorogata fino al 5 luglio

È stata prorogata fino a sabato 5 luglio alle ore 20:15 la prelazione riservata agli abbonati della Valtur Brindisi per la stagione 2025/2026. Una settimana in più, dunque, per confermare il proprio posto a tariffa ridotta, sia online attraverso il portale Vivaticket che presso il New Basket Store.

Durante il periodo di prelazione, è possibile effettuare il cambio posto esclusivamente presso il New Basket Store. Una volta terminata questa fase, tutti i posti non confermati saranno sbloccati e la tariffa “Ridotto Abbonato” non sarà più applicabile: gli abbonamenti saranno venduti al prezzo intero.

A partire da mercoledì 2 luglio sarà inoltre attiva la modalità di rateizzazione dell’abbonamento, disponibile sia nella fase conclusiva della prelazione che durante la vendita libera.

🔗 Come attivare la prelazione online

Collegarsi al sito www.newbasketbrindisi.vivaticket.it Selezionare l’evento “Abbonamento Valtur Brindisi 2025/2026” Accedere alla sezione “Prelazione” Inserire il codice Rinn. Abbonamento (18 cifre), presente sul retro della tessera 2024/2025 Confermare l’acquisto online

Per qualsiasi necessità è attivo il supporto via e-mail all’indirizzo store@newbasketbrindisi.it o telefonicamente al 392-9554379. Il New Basket Store è aperto dal lunedì pomeriggio al sabato con orari 09:30–13:00 e 16:45–20:15.

La società invita tutti gli abbonati a non perdere questa opportunità, che consente di mantenere il proprio posto a condizioni vantaggiose. Con il claim “Tu non sai quanto ti amo”, la nuova stagione della Valtur Brindisi si prepara a partire con il supporto dei suoi tifosi più fedeli.

