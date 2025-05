Basket A2/M, Valtur Brindisi in pressing su Zach Copeland: accordo vicino

Lo statunitense della Tezenis Verona a un passo dalla firma, prevista nel fine settimana

La Valtur Brindisi si muove con decisione sul mercato in vista della stagione 2025/2026. Tra i profili monitorati con maggiore attenzione spicca quello di Zach Copeland, guardia statunitense classe 1997, reduce da un’ottima seconda parte di campionato con la Tezenis Verona. Proprio nella sfida con Brindisi, l’americano si era distinto con una prestazione da 41 punti in 33 minuti, lasciando un’impressione indelebile.

Dopo le esperienze nella massima serie italiana con Napoli e nel campionato tedesco con il Bamberg, Copeland sembra destinato a indossare la maglia della New Basket Brindisi. Le trattative sono in stato avanzato e le parti sarebbero molto vicine alla chiusura, attesa per questo fine settimana.

Se l’intesa dovesse concretizzarsi, lo statunitense sarebbe il primo rinforzo della nuova Valtur targata 2025/2026, pronta a costruire un roster competitivo anche grazie a profili dal talento offensivo esplosivo come quello di Copeland.

