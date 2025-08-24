Basket A2/M, Valtur Brindisi: frattura alla mano destra per Blake Francis

La Valtur Brindisi perde momentaneamente uno dei suoi uomini più attesi. Nel corso della prima amichevole precampionato disputata al Palasport di Fasano contro il Ruvo di Puglia, l’esterno statunitense Blake Francis ha riportato un serio infortunio alla mano destra.

Gli accertamenti diagnostici effettuati subito dopo la gara alla clinica Salus di Brindisi hanno evidenziato una frattura scomposta del terzo e quarto metacarpo.

Il giocatore sarà sottoposto nei prossimi giorni a un intervento chirurgico di osteosintesi, al termine del quale saranno definiti modalità e tempi della riabilitazione.

La società biancoazzurra ha ringraziato la clinica brindisina per la tempestiva disponibilità e ha sottolineato che l’entità dello stop di Francis sarà chiarita solo dopo l’operazione.

