Basket A2/M, Valtur Brindisi, ecco tutte le date del precampionato

La Valtur Brindisi ha reso noto il programma del precampionato in vista della stagione sportiva 2025/2026 di Serie A2, il cui debutto è previsto per il 21 settembre. Una preparazione strutturata, pensata per portare la squadra al massimo della condizione fisica e mentale.

Gli atleti biancoazzurri inizieranno ad arrivare in città nei primi giorni di agosto per sottoporsi alle consuete visite mediche, indispensabili per l’idoneità agonistica. Il raduno ufficiale della prima squadra si terrà lunedì 11 agosto al PalaPentassuglia, sotto la guida del tecnico Piero Bucchi, dell’assistente Marco Cardillo e del preparatore atletico Davide Bocci.

Assente nelle prime fasi della preparazione sarà il vice allenatore Marco Esposito, attualmente impegnato nello staff della Nazionale Georgiana, che parteciperà all’EuroBasket 2025 dal 27 agosto al 14 settembre. Al termine del torneo, che vedrà la Georgia affrontare anche l’Italia il 30 agosto, Esposito rientrerà per unirsi al gruppo.

Tra gli eventi più attesi figura la presentazione ufficiale della squadra, prevista per la sera del 12 settembre presso la suggestiva Scalinata Virgilio di Brindisi, seguita, il giorno dopo, dal XIV Memorial Elio Pentassuglia, con il match contro Avellino.

Il precampionato includerà anche un’amichevole di rilievo internazionale: la Valtur Cup, che vedrà i brindisini affrontare i Patrioti Levice, campioni di Slovacchia e partecipanti alle competizioni europee FIBA. La gara si disputerà il 27 agosto presso il rinnovato Palazzetto dello Sport “Vito Gentile” di Ostuni.

In occasione del decimo anniversario del New Basket Store (14 settembre 2015), il club ha inoltre annunciato iniziative speciali dedicate ai tifosi.

Calendario precampionato Valtur Brindisi 2025

11 agosto: raduno e inizio preparazione atletica

23 agosto: scrimmage con Ruvo di Puglia a Fasano

27 agosto: Valtur Cup contro Patrioti Levice a Ostuni

30 agosto: amichevole con Scafati a Barletta

6-7 settembre: torneo a Penne (PE) con Avellino, Roseto, Ruvo di Puglia

12 settembre: presentazione ufficiale squadra, Scalinata Virgilio

13 settembre: XIV Memorial Elio Pentassuglia con Avellino, a Brindisi

La società fa sapere che orari e ulteriori dettagli saranno comunicati prossimamente. La Valtur Brindisi si prepara così a una nuova stagione tra entusiasmo, tradizione e ambizione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author