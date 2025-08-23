Basket A2/M, Valtur Brindisi e Kevin Ndzie si separano

La Valtur Brindisi e Kevin Ndzie si separano. La società biancoazzurra ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto che legava il giocatore al club.

Arrivato a Brindisi nell’estate del 2024, l’atleta ha avuto modo di mettersi in mostra con la maglia biancoazzurra. Ora proseguirà la sua carriera cogliendo un’importante opportunità di crescita personale e professionale, anche oltre oceano.

Il club ha salutato il giocatore con un messaggio di riconoscenza: “La società intera, orgogliosa dell’attenzione riservata oltreoceano, intende augurare a lui e alla sua famiglia le migliori fortune per un futuro ricco di soddisfazioni”.

Per la Valtur Brindisi si chiude dunque un capitolo breve ma significativo, mentre per Ndzie si apre una nuova sfida sportiva e personale.

