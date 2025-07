Basket A2/M, Valtur Brindisi: definito lo staff medico per la nuova stagione

La Valtur Brindisi ha ufficializzato la composizione dello staff medico-sanitario che accompagnerà la prima squadra nel corso della stagione sportiva 2025/26 di Serie A2. Un team multidisciplinare che seguirà i biancoazzurri dalla preparazione estiva fino a tutti gli impegni ufficiali della nuova annata agonistica.

Il ruolo di responsabile sanitario è affidato a Orlando Furioso, figura di riferimento nell’ambito medico sportivo. Alla guida del settore riabilitazione c’è Giuseppe Palaia, mentre l’area ortopedico-traumatologica è seguita dal dott. Antonio Orgiani.

Completano il comparto sanitario i medici sociali: Piero Bianco, Paolo Amoruso, Marco Silvestro, Cosimo Palano (anche anestesista) e Roberto Marino (cardiologo).

Nel settore fisioterapico operano Salvatore Longo, masso-fisioterapista, e Francesco D’Aprile, fisioterapista. Lo staff si arricchisce inoltre della professionalità dell’osteopata Pierluigi Spinelli.

A stretto contatto con il reparto sanitario lavorerà anche il preparatore fisico Davide Bocci, confermato per la seconda stagione consecutiva come strength and conditioning coach.

La società ribadisce il proprio impegno nella cura e nella prevenzione della salute degli atleti, valorizzando un approccio integrato tra preparazione fisica, recupero funzionale e tutela medica.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author