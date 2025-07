Basket A2/M, Valtur Brindisi: definito lo staff, i nuovi ruoli dirigenziali

La Valtur Brindisi ha ufficializzato la composizione dello staff dirigenziale per la prossima stagione sportiva. Il ruolo di club Manager e responsabile scouting è stato affidato a Francesco Caiulo, mentre Mattia Tramacera ricoprirà l’incarico di team manager.

Entrambi erano già operativi all’interno della struttura biancoazzurra e continueranno a collaborare a stretto contatto con il general manager Tullio Marino e con lo staff tecnico della prima squadra.

Francesco Caiulo, da oltre tredici anni nella società, ha maturato esperienza in vari ambiti organizzativi, dalla biglietteria alla logistica, passando per comunicazione, marketing e trasferte. Nominato team manager nel 2015, ha curato i rapporti istituzionali con atleti, Federazione Italiana Pallacanestro, Legabasket e Lega Nazionale Pallacanestro distinguendosi per competenza e affidabilità. Ora assume la responsabilità del coordinamento generale e dello scouting.

Mattia Tramacera, brindisino, ha iniziato il suo percorso nel club collaborando con segreteria e marketing. Dopo una parentesi con il Bari Calcio, è rientrato nel 2016 come general manager del settore giovanile contribuendo allo sviluppo del minibasket e delle attività dedicate ai più giovani. Negli anni ha seguito anche la logistica e la promozione della prima squadra, assumendo oggi il ruolo di team manager.

La società ha espresso piena fiducia nelle qualità umane e professionali di entrambi, augurando loro buon lavoro in vista della nuova stagione.

