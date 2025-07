Basket A2/M, Valtur Brindisi: “De Vico in riabilitazione, visite a raduno”

La Valtur Brindisi ha preso posizione in merito ad alcune indiscrezioni circolate nelle ultime ore riguardanti l’atleta Niccolò De Vico. La società ha smentito che il giocatore non abbia superato le visite mediche.

“L’atleta sta seguendo con serietà e professionalità il percorso di riabilitazione fisioterapica previsto dopo l’intervento al menisco” ha fatto sapere il club spiegando che la valutazione medica per l’idoneità agonistica sarà effettuata, come da prassi, in occasione del raduno con la squadra, a seguito della visita specialistica di controllo.

Nel comunicato, la Valtur Brindisi ha inoltre espresso forte disappunto per la diffusione di notizie considerate prive di fondamento e potenzialmente dannose per l’immagine della società e dei suoi tesserati. “Diffidiamo dalla pubblicazione di ricostruzioni infondate” ha dichiarato il club.

L’idoneità agonistica di Niccolò De Vico, dunque, verrà accertata nei tempi e nei modi previsti dal protocollo medico-sportivo, salvo eventuali novità legate al mercato.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author