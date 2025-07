Basket A2/M, Valtur Brindisi: Cristian Cifuentes nello staff giovanile

La Valtur Brindisi annuncia l’ingresso nello staff tecnico del settore giovanile di Cristian Cifuentes, allenatore argentino che per la prima volta approda nel panorama cestistico italiano.

Classe 1994, originario di Buenos Aires, è in possesso della licenza di terzo livello rilasciata dalla Scuola Nazionale degli Allenatori di Basket della Repubblica Argentina. Con un profilo professionale ricco di esperienze, porterà a Brindisi un bagaglio tecnico e umano maturato in contesti internazionali.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli da allenatore, vice e coordinatore in club giovanili e senior in Argentina (tra cui la Sociedad de Fomento Unión y Progreso, il Club Atlético Quilmes de Mar del Plata e la Unión y Progreso Development Society Tandil) oltre ad aver lavorato in Bolivia con il Club Nazionale Pichincha e, recentemente, in Spagna, dove ha collaborato con il CP Mijas a Malaga.

Il suo arrivo rappresenta un ulteriore passo in avanti nella strategia di crescita e valorizzazione dei giovani talenti perseguita con determinazione dalla società biancoazzurra. Cifuentes metterà le sue competenze al servizio delle nuove leve della Valtur Brindisi, contribuendo a rafforzare lo sviluppo tecnico del vivaio in un’ottica di formazione e crescita integrata.

