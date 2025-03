Basket A2/M: Valtur Brindisi-Cividale, sfida di mezzogiorno al PalaPentassuglia

Domenica 30 marzo alle ore 12:00, il PalaPentassuglia ospiterà la sfida tra Valtur Brindisi e UEB Gesteco Cividale, valida per la 34ª giornata del campionato di Serie A2. Un anticipo domenicale in un orario inusuale, che vedrà i biancoazzurri impegnati in un match cruciale per la corsa playoff.

La formazione allenata da Piero Bucchi arriva all’appuntamento forte di nove vittorie nelle ultime undici partite, mentre Cividale è reduce da tre sconfitte consecutive e attualmente conta 38 punti in classifica, due in più di Brindisi. All’andata, al PalaGesteco, furono i friulani ad avere la meglio con il punteggio di 79-70, grazie a un decisivo parziale negli ultimi cinque minuti. Miglior marcatore fu Dell’Agnello con 21 punti.

Tra gli ex in campo ci saranno Lucio Redivo, protagonista a Brindisi nella stagione 2021/22 in Supercoppa, Final Eight di Coppa Italia e campionato LBA, e Doron Lamb, arrivato in Puglia a gennaio 2023 per disputare il girone di ritorno e i playoff scudetto contro la Virtus Bologna.

“Siamo felici di tornare a giocare in casa, il supporto dei nostri tifosi fa la differenza”, ha dichiarato Gianmarco Arletti. “Cividale sarà un avversario agguerrito ma vogliamo proseguire il nostro buon momento, nonostante le assenze. Saranno tutte finali da qui alla fine”.

I biglietti sono disponibili al prezzo base di 12 euro presso il New Basket Store (Corso Garibaldi 29, Brindisi), online su Vivaticket, nei punti vendita autorizzati e al botteghino del palasport aperto dalle 10:30 di domenica.

La partita sarà trasmessa in diretta su LNP Pass, disponibile anche tramite app e dispositivi streaming. Prevista la radiocronaca su Radio Ciccio Riccio e la differita lunedì alle 23:00 su Teleregione, canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata.

