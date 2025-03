Basket A2/M, Valtur Brindisi-Cividale 71-79: gli highlights

(Di Francesco Guadalupi) Sconfitta casalinga per la Valtur Brindisi che perde con la Gesteco Cividale 79-71 complicando il cammino diretto verso i play off. Una gara ancora una volta condizionata dagli infortuni e le rotazioni corte per coach Bucchi che ha dovuto pagare le assenze di Vildera e Fantoma, con una Laquintana non al 100% della forma.

La prima frazione vede Calzavara protagonista con giocate in uno contro e falli subiti, ma per gli ospiti Lucio Redivo fa capire che è in giornata, prende per mano la Gesteco e con 11 punti realizzati scrive il primo vantaggio per i friulani, 25-19. Dopo il primo minuto del secondo quarto Cividale tocca già i dieci di vantaggio con coach Bucchi che deve rivedere il suo quintetto.

La Valtur attacca con difficoltà contro una difesa a uomo molto aggressiva ordinata da Stefano Pillastrini, con Ogden e Calzavara che a sprazzi riescono a trovare la via del canestro. Gli ospiti hanno più un gioco corale e tirano con percentuali alte sia dall’arco che dal perimetro mentre Brindisi si affida alle individualità, ma alla pausa lunga sono sempre i gialloblù avanti, 40-34.

Quando si torna in campo Cividale è ancora più fresca e determinata a piazzare il break per allungare. Sono di Marangon e Lamb le triple che portano a -12 il ritardo di Brindisi. Coach Bucchi le prova tutte, ma le scarse percentuali al tiro di Brown condizionano molto la fase offensiva dei pugliesi. Dall’altra parte la Gesteco, grazie a percentuali incredibili, arriva anche sul +18, chiudendo poi la terza frazione con 15 di vantaggio, 64-49.

Nell’ultimo tempino Brindisi ha un accenno di reazione con Cividale che cala leggermente in difesa. È sempre Calzavara a trascinare la Valtur per una rimonta, mentre Del Cadia si fa trovare pronto sotto i tabelloni. A 30” dal termine, Brindisi, non riesce ad andare oltre il -5 mandando in lunetta gli avversari sul fallo sistematico.

Domenica match alla portata dei biancoazzurri che saranno di scena a Piacenza dove affronteranno il fanalino di coda Assigeco, con la speranza che coach Bucchi possa recuperare almeno Fantoma in attesa del rientro di Giovani Vildera.

