Basket A2/M, Valtur Brindisi: campagna abbonamenti dal 14 giugno

“Tu non sai quanto ti amo”, un messaggio denso di emozione e identità che accompagna un nuovo inizio

Scatterà ufficialmente sabato 14 giugno, alle 10:00, la campagna abbonamenti della Valtur Brindisi per la stagione 2025/26 di Serie A2, intitolata “Tu non sai quanto ti amo”. Un messaggio denso di emozione e identità che accompagna il nuovo inizio del percorso biancoazzurro, dopo una stagione carica di passione e sacrifici condivisi tra campo e spalti.

La prelazione per gli abbonati 2024/25 sarà attiva fino a sabato 28 giugno, mentre la vendita libera scatterà dal 30 giugno fino al 30 agosto.

Il club ha previsto prezzi invariati per i rinnovi rispetto alla scorsa stagione e ha introdotto una nuova tariffa riservata agli Under 23: 150 euro per l’abbonamento nel settore superiore giallo E, nominativo e non cedibile, con accesso dedicato.

Sono incluse tutte le 19 partite della regular season, in programma dal 21 settembre 2025 al 26 aprile 2026, con prelazione per l’eventuale post-season. Gli abbonamenti, ad eccezione di quelli Under 23, saranno cedibili senza necessità di cambio nominativo.

È inoltre confermata la possibilità di rateizzazione grazie alla collaborazione con Banca Popolare Pugliese, Gold Sponsor e Official Bank, attivabile presso il New Basket Store di Corso Garibaldi, 29.

Gli abbonati 2024/25 potranno rinnovare online tramite il portale www.newbasketbrindisi.vivaticket.it, oppure fisicamente presso lo store. Solo in sede sarà possibile anche il cambio posto, scegliendo tra quelli non confermati.

Finestra esclusiva anticipata è prevista per venerdì 13 giugno, riservata agli iscritti dell’Associazione Vola a Canestro e del Consorzio New Dream Brindisi, solo presso il New Basket Store.

Nella fase di vendita libera, i posti non rinnovati saranno disponibili per nuovi abbonati presso lo store, i punti vendita Vivaticket e online. A ogni abbonamento si aggiunge un costo di prevendita fisso di 3 euro.

Per ulteriori informazioni o assistenza è attivo l’indirizzo email store@newbasketbrindisi.it e il numero 392-9554379. Lo store è aperto dal lunedì pomeriggio al sabato, con orari 09:30–13:00 e 16:45–20:15.

La stagione 2025/26 della Valtur Brindisi si prepara a cominciare con energia, passione e senso di appartenenza: “Siamo pronti a tutto, con voi al nostro fianco”.

