Basket A2/M, Valtur Brindisi: Blake Francis operato alla mano destra

Blake Francis, play/guardia della Valtur Brindisi, è stato sottoposto a intervento chirurgico di osteosintesi del terzo e quarto metacarpo della mano destra presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L’operazione, eseguita dal dottor Alessandro Pozzi, è perfettamente riuscita. Francis rientrerà a Brindisi nella giornata di domani, venerdì 29 agosto, dove inizierà il percorso riabilitativo seguito dallo staff medico-sanitario della società. Il club ha confermato che il giocatore sarà costantemente monitorato per favorire il miglior recupero possibile.

