Basket A2/M, Valtur Brindisi: abbonamenti, via alla vendita libera

È ufficialmente iniziata la fase di vendita libera della campagna abbonamenti 2025/26 della New Basket Brindisi, intitolata “Tu non sai quanto ti amo”. Dopo la chiusura del periodo di prelazione riservata agli abbonati della scorsa stagione, che ha fatto registrare 1.517 rinnovi – pari al 93% delle sottoscrizioni precedenti – il club apre ora le porte a nuovi abbonati.

A partire dalle 10:00 di lunedì 7 luglio e fino alle 20:15 di sabato 30 agosto sarà possibile sottoscrivere un nuovo abbonamento al New Basket Store di Corso Garibaldi 29, online sul sito www.newbasketbrindisi.vivaticket.it oppure nei punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio nazionale.

Ogni abbonamento, sia intero che ridotto, assicura un risparmio economico rispetto all’acquisto dei singoli biglietti durante la stagione e include l’accesso alle 19 partite della regular season di Serie A2, in programma dal 21 settembre 2025 al 26 aprile 2026. I titolari di abbonamento avranno inoltre diritto di prelazione in caso di partecipazione della squadra alla fase post-season.

L’abbonamento, intestato a persona fisica o azienda, sarà cedibile senza necessità di cambio nominativo, salvo per le formule ridotte under 23. Per chi acquisterà in sede sarà possibile ricevere la tessera su supporto plastificato al momento della sottoscrizione.

Anche quest’anno sarà possibile attivare la rateizzazione dell’importo tramite la partnership con la Banca Popolare Pugliese. Gli interessati dovranno scegliere il proprio posto al New Basket Store e successivamente recarsi nella filiale BPP di Brindisi, in Corso Garibaldi 112, dal lunedì al venerdì tra le ore 16:00 e le 18:00 (eccetto il giovedì), per completare l’iter di finanziamento.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo mail store@newbasketbrindisi.it o contattare il numero 392-9554379. Il New Basket Store è aperto dal lunedì pomeriggio al sabato, con orario 09:30-13:00 e 16:45-20:15. La sottoscrizione di ogni abbonamento prevede un costo aggiuntivo fisso di prevendita pari a 3 euro.

