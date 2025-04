Basket A2/M, ultime chance per Nardò: con Orzinuovi serve una scossa

Dopo settimane difficili, l’HDL Nardò Basket cerca una reazione nel penultimo turno della regular season di Serie A2. Sabato 19 aprile alle 20:30, al Pala San Giuseppe di Lecce, i granata ospitano il Gruppo Mascio Orzinuovi, in una sfida che può rappresentare l’occasione giusta per ritrovare morale, energia e coesione in vista dei play-out.

Serve una scossa

La squadra salentina è chiamata a una prova di carattere dopo le ultime prestazioni opache, in una fase cruciale della stagione. Coach Gabriele Castellitto non nasconde le difficoltà: “Le ultime due gare ci hanno mostrato un gruppo in difficoltà, ma dobbiamo rialzarci. Le sfide con Orzinuovi e Rimini saranno fondamentali per recuperare la fiducia smarrita e prepararci mentalmente ai play-out. Dal prossimo 11 maggio tutto ripartirà da zero”.

Orzinuovi già salva

L’avversario arriva in Salento con la salvezza già in tasca e fuori dalla corsa promozione. Una formazione in salute, ma priva di assilli di classifica: un’occasione preziosa per Nardò, che cerca punti per tentare l’aggancio al miglior piazzamento possibile nella griglia salvezza, dove dovrà affrontare una tra Cento, Cremona, Livorno o Vigevano, con il rischio della “bella” in trasferta.

Tutto pronto per il match

Il match sarà arbitrato da Angelo Caforio (Brindisi), Francesco Terranova (Ferrara) e Francesco Praticò (Reggio Calabria). I biglietti sono disponibili in prevendita su Vivaticket e presso la sede di Nardò Basket in via Volta n. 5, oltre che al botteghino la sera della partita. La gara sarà trasmessa in diretta streaming per abbonati su LNP Pass.

Nardò-Orzinuovi rappresenta molto più di due punti in palio: è una prova di maturità, un test cruciale per misurare la capacità di reazione del gruppo prima dello scontro diretto per la salvezza.

