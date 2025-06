Basket A2/M, Tommaso Laquintana torna a Ruvo dopo 14 anni

La Crifo Wines Ruvo ha ufficializzato il ritorno di Tommaso Laquintana, che vestirà nuovamente la maglia biancoblu nella stagione sportiva alle porte. Per il diesse Campanale si tratta del primo colpo di mercato, un innesto di assoluto valore che porta in regia un mix di esperienza, talento e leadership.

Classe 1995, nato in Puglia, Laquintana è un playmaker di comprovata affidabilità, protagonista di una carriera importante tra le file di Brindisi, Brescia, Trieste e Pistoia in Serie A. Un professionista con una visione di gioco raffinata e un legame mai interrotto con la sua terra d’origine.

“Questo per me è un ritorno a casa, perché Ruvo mi ha lanciato a sedici anni, quando giocavo nella ex B1. Ritrovo amici, volti noti e ricordi che non si sono mai spenti. Sono molto contento di essere tornato, non vedo l’ora di cominciare: sarà una stagione ricca di soddisfazioni. Forza Ruvo”, ha dichiarato il giocatore.

Dopo quattordici anni, Ruvo riabbraccia uno dei suoi figli sportivi più brillanti. Un ritorno atteso e carico di significato, che apre ufficialmente il nuovo ciclo biancoblu.

