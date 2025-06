Basket A2/M, Tommaso Laquintana lascia la Valtur Brindisi

La Valtur Brindisi ha ufficializzato l’addio di Tommaso Laquintana, il quale ha esercitato la clausola d’uscita onerosa inserita nel contratto che legava il club e il playmaker.

Il giocatore pugliese ha indossato la maglia biancoazzurra per due stagioni, disputando i campionati di Lega A e Serie A2 e ricoprendo il ruolo di capitano nell’ultima annata.

Attraverso una nota, la società ha voluto rivolgere a Laquintana un ringraziamento per il contributo fornito e per il forte senso di appartenenza dimostrato nel corso della sua permanenza a Brindisi, augurandogli il meglio per il prosieguo della sua carriera professionistica.

