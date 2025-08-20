20 Agosto 2025

Basket A2/M, Todor Radonjic nuovo capitano della Valtur Brindisi

La Valtur Brindisi ha ufficializzato il nuovo capitano: sarà Todor Radonjic, per tutti “Tosho”, a guidare la squadra biancoazzurra nella stagione di Serie A 2025/26.

Arrivato lo scorso anno in Puglia, Radonjic si è imposto sin da subito come leader naturale e trascinatore, conquistando la fiducia di compagni, staff e tifosi grazie al suo impegno in campo e alle qualità umane fuori dal parquet.

La decisione di affidargli i gradi di capitano è stata condivisa all’unanimità dal gruppo e accolta con entusiasmo dalla società. Determinante anche il sostegno di Giovanni Vildera, che, interpellato dal coach, ha indicato proprio Radonjic come uomo ideale per guidare lo spogliatoio.

«Sono veramente onorato – ha dichiarato Radonjic –. Ringrazio coach Piero Bucchi, lo staff tecnico e in particolare Giovanni Vildera, che sarà il mio braccio destro nella gestione del gruppo. Sarà una lunga stagione, ma siamo pronti ad affrontarla con grande spirito di squadra. Forza Brindisi!».

Soddisfatto coach Piero Bucchi: «Radonjic incarna tutte le caratteristiche per essere un buon capitano. È un lavoratore serio, rispettoso e sempre pronto a dare l’esempio. Un ruolo che condividerà con Giovanni Vildera, garanzia di esperienza e valori».

Con Radonjic leader riconosciuto, la Valtur Brindisi guarda con fiducia alla nuova stagione, decisa a proseguire il percorso di crescita iniziato lo scorso anno.

