Basket A2/M, Ruvo: il roster prende forma, ecco Pierre Brooks

C’è il secondo innesto a stelle strisce per la Pallacanestro Ruvo. Dopo Aanen Moody, la compagine biancazzurra accoglie Pierre Brooks. Ala classe 2002, ha cominciato il suo percorso in NCAA a Michigan State per poi trasferirsi a Butler University, dove ha trovato la sua vera dimensione. Non un giocatore da effetti speciali, ma un profilo estremamente solido, capace di trovare il canestro con continuità, come dimostrano gli oltre 1000 punti realizzati negli ultimi due anni di college. Un profilo, dunque, perfettamente in linea con i piani del direttore sportivo Gianluigi Campanale che ha consegnato a coach Stefano Rajola un roster rinnovato rispetto alla scorsa stagione.

Ruvo, infatti, ha già salutato diversi protagonisti della scalata verso l’A2: da Joshua Jackson, trascinatore degli ultimi due anni di B Nazionale, fino a Jankiel Moreno, Nicolò Isotta, Tommaso Gatto, Antonio Lorenzetti, Marco Timperi e Stefano Conte. Restano, invece, punti fermi del nuovo corso Bernardo Musso, Mihjlo Jerkovic, Thomas Reale e Jacopo Borra che con Micheal Anumba, Aleksa Nikolic e Tommaso Laquintana compongono un nucleo solido ed esperto per il prossimo campionato di A2. Il raduno della squadra, intanto, è fissato a lunedì 11 agosto, con gli uomini di coach Rajola attesi dal test contro la Valtur Brindisi sabato 23, preludio al derby della giornata di campionato. La preparazione, poi, proseguirà con le amichevoli contro Roseto, San Severo e Scafati.

Capitolo “PalaColombo”: l’Amministrazione Comunale è già al lavoro per adeguare l’impianto agli standard richiesti dalla Lega Nazionale Pallacanestro. Vista l’indisponibilità dell’impianto cittadino almeno al 31 ottobre, la Pallacanestro Ruvo comincerà la sua stagione al “PalaFlorio” di Bari.

