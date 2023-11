Basket A2/M: Rimini e Dell’Agnello sulla strada del lanciatissimo Nardò

Riviera Banca Basket Rimini sulla strada di un lanciatissimo Hdl Nardò Basket nella sfida in programma domenica 12 novembre al Pala San Giuseppe da Copertino di Lecce. Il Toro è reduce da quattro vittorie consecutive con Piacenza, Cividale, Orzinuovi e Cento, che hanno restituito fiducia ai ragazzi di Gennaro Di Carlo dopo un inizio di campionato all’asciutto di punti e sorrisi. Oltre, naturalmente, ad aver proiettato Hdl in classifica al sesto posto, appena alle spalle delle cinque big.

Il prossimo è un test pieno di incognite per i granata, dal momento che la squadra romagnola ha vissuto una prima parte di campionato piuttosto complicata (solo due vittorie sin qui, con Verona e Chiusi), nonostante un roster di alto livello e ambizioni di play off alla vigilia della stagione. Ma è anche un avversario che scenderà nel Salento con un coach al debutto, Sandro Dell’Agnello, che ha preso il posto di Mattia Ferrari dopo la sconfitta di Cividale e che avrà ricaricato quanto meno le batterie mentali del gruppo.

Il 62enne allenatore livornese, da giocatore totem della Nazionale e della mitologica Juvecaserta campione d’Italia nel 1991, ritorna in panchina dopo le esperienze nella sua Livorno e a Venezia, Brescia, Forlì, Pesaro, Caserta, Brindisi, Bergamo e Rieti. A sua disposizione gente come Tomassini, Grande, Simioni e gli americani Marks e Johnson, quest’ultimo il più forte rimbalzista del girone Rosso (87 complessivi, 10,9% di media a partita). Rimini è penultima per percentuale al tiro da due (47%) e terzultima al tiro da tre (31%). Ma non c’è da fidarsi, perché ci sarà voglia di rivalsa.

Dopo il tour de force della scorsa settimana con tre impegni di campionato, Di Carlo ha concesso lunedì e martedì di riposo per smaltire acido lattico e piccoli acciacchi, prima del ritorno al lavoro in vista del nuovo, cruciale, appuntamento casalingo di domenica. Per il quale mancherà ancora Andrea Donda, infortunato di lungo corso in casa granata. La Torre e compagni si allenano sul parquet del palazzetto leccese con l’obiettivo puntato sul Rimini. Tra oggi, domani e sabato, sono in programma ancora quattro sedute, tra lavoro in palestra e sul campo.

Domenica palla a due alle ore 18. Gli arbitri designati per il match sono Gianluca Gagliardi di Anagni (Fr), Mattia Eugenio Martellosio di Buccinasco (Mi) e Giovanni Roca di Avellino (Av).

tagliandi per la partita possono essere acquistati sul portale Vivaticket al link per la partita possono essere acquistati sul portale Vivaticket al link https://tinyurl.com/ biglietterianardorimini , presso Tabaccheria Tondo di via Bonfante n. 33, presso Tabaccheria Romano in via Raho n. 9 , in tutti i punti vendita VivaTicket e presso la sede del Nardò Basket in via Volta n. 5. Ai prezzi standard sarà applicato il supplemento base di 1 euro per la prevendita. Sarà inoltre possibile acquistare il biglietto al botteghino del Pala San Giuseppe, prima della partita.

I prezzi. Il tagliando in Tribuna A costa 15 euro, il ridotto 7 euro; il tagliando in Tribuna B 12 euro, il ridotto 6 euro; il tagliando per la gradinata 10 euro, il ridotto 5 euro. La tariffa ridotta è destinata ad under 16 e studenti UniSalento. La diretta streaming della partita, come sempre, sarà disponibile su LNP Pass.

