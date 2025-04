Basket A2/M, playoff nel mirino: Brindisi cerca l’impresa a Forlì

(Di Francesco Guadalupi) Penultimo turno di stagione regolare nel campionato di Serie A2 e trasferta ad alta tensione per la Valtur Brindisi, attesa, alle 20.30 di sabato 19 aprile, alla Unieuro Arena di Forlì per affrontare l’Unieuro. La formazione allenata da coach Piero Bucchi è già sicura della qualificazione al primo turno di play-in, ma tiene vive le speranze di un aggancio diretto ai playoff. Per farlo, servirà una vittoria in terra romagnola e un successo nell’ultima giornata contro l’Urania Milano, confidando in qualche passo falso delle avversarie dirette.

Brindisi in crescita, Forlì cerca conferme

La Valtur, attualmente tredicesima, può solo migliorare la propria posizione vincendo entrambe le sfide rimanenti. Dall’altra parte, l’Unieuro Forlì – oggi quarta in classifica – deve guardarsi alle spalle dalla risalita di Verona, Rieti e Cividale. Coach Antimo Martino dispone di un gruppo competitivo ed esperto, con esterni di qualità come Harper e Perkovic, pericolosi tiratori dall’arco, e lunghi solidi come Del Chiaro e Magro, dominanti nel pitturato.

Occhio ai veterani, Bucchi ritrova Vildera

Non mancano le pedine di esperienza nel roster biancorosso: dalla panchina escono Daniele Cinciarini e Dada Pascolo, uomini d’esperienza con molti campionati di Serie A alle spalle, ancora capaci di incidere nei momenti chiave. In casa brindisina c’è ottimismo per il ritorno di Giovanni Vildera, che potrebbe partire in quintetto base garantendo una rotazione aggiuntiva sotto canestro.

Arbitri e palla a due

La partita sarà diretta da Enrico Naletto Boscolo, Moreno Almerigogna e Andrea Coraggio. Palla a due alle ore 20.30 in un match che vale molto per entrambe le squadre, proiettate verso la fase decisiva della stagione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author