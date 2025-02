Basket A2/M, Orzinuovi-Brindisi: sfida tra riscatto e conferme

Domenica 2 febbraio alle ore 17:00 il PalaBertocchi di Orzinuovi ospiterà la sfida tra Gruppo Mascio Orzinuovi e Valtur Brindisi, valida per la 25a Giornata della regular season di Serie A2. Due squadre che arrivano all’appuntamento in condizioni opposte: Orzinuovi è reduce da sette sconfitte consecutive, mentre Brindisi ha conquistato due successi di prestigio contro Udine e Rimini, ex capoliste.

L’incontro segnerà il ritorno sulla panchina di Orzinuovi di coach Franco Ciani, richiamato dopo l’esonero del 18 dicembre. Nella gara d’andata, disputata l’8 dicembre al PalaPentassuglia, Brindisi si impose per 88-83 grazie a una prova convincente, con Allen top scorer a quota 25 punti.

Tra gli ex della partita, Matteo Bogliardi, che ha vestito i colori biancoazzurri nella Next Gen Cup 2019/20.

A presentare il match è Giovanni Vildera, centro della Valtur Brindisi: “Affrontiamo una squadra talentuosa che, pur attraversando un momento difficile, in casa darà il massimo. Dovremo mantenere alta la concentrazione per proseguire il nostro percorso”.

Il match sarà trasmesso in diretta streaming su LNP Pass e in differita lunedì alle 23:00 su Teleregione (canale 77 DTT in Puglia e Basilicata). Aggiornamenti anche via radio su Ciccio Riccio.

