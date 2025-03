Basket A2/M, Nardò travolge Vigevano e accorcia la classifica

NARDÒ – Una prestazione di forza e determinazione per HDL Nardò Basket, che nel match contro ELAchem Vigevano impone un dominio assoluto, vincendo con il punteggio record di 107-65. Una partita senza storia, con i granata di coach Mecacci perfetti in attacco e solidi in difesa, capaci di annullare gli avversari e ribaltare la differenza canestri dopo la sconfitta dell’andata.

Fin dalle prime battute, Nardò detta il ritmo: Smith, Iannuzzi e Stewart Jr. trascinano la squadra, mentre la difesa chiude ogni spazio a Vigevano, che segna il primo canestro dopo oltre tre minuti di gioco. Il primo quarto si chiude già con un vantaggio significativo (25-8), preludio di un match a senso unico.

Nel secondo periodo, Zugno e Mouaha danno spettacolo, mentre Stewart Jr. firma giocate da highlights. Le triple di Smith spingono ancora più in alto i granata, che vanno al riposo sul 55-32.

Nella ripresa, Mack prova a tenere in vita gli ospiti, ma Nardò continua a dominare: Iannuzzi e Stewart Jr. aumentano il divario fino a +30 alla fine del terzo quarto (77-49). L’ultimo periodo è puro spettacolo per il pubblico del Pala San Giuseppe, con Ebeling e Pagani che trovano spazio e punti importanti. Il finale è una festa: Smith supera quota 100, e i giovani Flores e Spinelli completano una serata perfetta.

Con questa vittoria, Nardò non solo conquista due punti fondamentali per la classifica, ma dimostra di essere una squadra in crescita e pronta a lottare fino alla fine.

