Basket A2/M, Nardò: sfida salvezza con Piacenza, vietato fallire

Domenica 30 marzo al Pala San Giuseppe di Lecce, HDL Nardò Basket affronta UCC Assigeco Piacenza in uno scontro diretto che vale una stagione. I granata, attualmente a +6 sui piacentini ultimi in classifica, hanno la concreta possibilità di blindare la salvezza evitando l’ultimo posto. Per Piacenza, invece, è l’ultima occasione per restare aggrappata al treno dei playout.

Obiettivo salvezza per i granata

Dopo la preziosa vittoria di Chiusi, Nardò vuole sfruttare il turno casalingo per chiudere il discorso retrocessione. Una vittoria significherebbe salire a +8 con una gara ancora da recuperare (contro Cantù il 2 aprile), rendendo quasi impossibile il riaggancio da parte di Assigeco. Coach Di Carlo dovrà tenere alta l’attenzione: Piacenza arriverà con il coltello tra i denti, consapevole di giocarsi tutto.

Piacenza, ultima spiaggia

Assigeco ha raccolto solo 6 successi in 33 giornate, ma tra questi c’è il netto 93-75 inflitto proprio a Nardò all’andata. Dopo l’addio a coach Salieri, la panchina è passata al vice Manzo. Diversi volti nuovi in squadra, tra cui gli statunitensi Gilmore e Marks, arrivati a stagione in corso. I veterani italiani Bartoli, Filoni e Serpilli proveranno a guidare la disperata rincorsa.

Biglietti, promozione per due gare

Il club ha attivato una promo speciale per i tifosi: acquistando il pacchetto Piacenza-Cantù, si potrà assistere a entrambe le partite al prezzo di una. I biglietti sono disponibili su Vivaticket e presso la sede del club in via Volta 5, dal lunedì al venerdì.

Diretta e arbitri

Palla a due alle ore 17:30. Arbitreranno il match Stefano Ursi (Livorno), Paolo Puccini (Genova) e Vincenzo Di Martino (Napoli). La partita sarà trasmessa in diretta su LNP Pass.

