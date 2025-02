Basket A2/M, Nardò prepara match con Forlì tra infortuni e aggiustamenti

La HDL Nardò Basket si appresta a entrare nella fase decisiva della stagione, tra scontri diretti e partite senza appello. Con gli impegni contro Vigevano e Cantù cancellati a causa delle convocazioni in nazionale, la squadra sfrutta il tempo a disposizione per affinare gli equilibri tecnici e tattici, oltre a cercare di recuperare dagli infortuni che hanno complicato il cammino.

Domenica di riposo per i granata, prima di ripartire mercoledì con la difficile trasferta sul campo dell’Unieuro Forlì, attualmente settima in classifica con 32 punti (16 vittorie e 11 sconfitte). La squadra romagnola, reduce da quattro successi consecutivi, punta ai playoff, traguardo già raggiunto nelle ultime due stagioni. Tra i protagonisti, l’ex Matteo Parravicini, il croato Toni Perkovic (14.7 punti di media) e il lungo Raphael Gaspardo (11.6 punti a partita).

All’andata, Forlì si impose 84-75 a Lecce, contro un Nardò ancora in rodaggio. Questa volta, però, la squadra di coach Mecacci si presenta con una nuova identità e con la voglia di ribaltare il pronostico. In attesa di capire le condizioni di Nikolic, Giuri e Iannuzzi (mentre Woodson resterà fuori più a lungo), Nardò cercherà di attingere alle ultime risorse tecniche e temperamentali per tentare l’impresa.

Unieuro Forlì-HDL Nardò Basket si giocherà mercoledì 26 febbraio alla Unieuro Arena di Forlì, con palla a due alle 20:30. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass per gli abbonati.

