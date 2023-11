Basket A2/M, Nardò ospita Rimini: impegno ostico per i granata

La RivieraBanca Basket Rimini sulla strada di un lanciatissimo Nardò nella sfida in programma per le ore 18 di domenica 12 novembre al Pala San Giuseppe da Copertino di Lecce. Il Toro è reduce da quattro vittorie consecutive con Piacenza, Cividale, Orzinuovi e Cento. Un poker di successi fondamentale per restituire fiducia ai ragazzi di coach Gennaro Di Carlo dopo un avvio di campionato horror, all’asciutto di punti e di sorrisi. Quattro successi di fila che hanno portato il Toro in classifica al sesto posto, appena alle spalle delle cinque big del girone rosso. Il prossimo sarà però uno test pieno di incognite per i granata, dal momento che la squadra romagnola ha vissuto una prima parte di campionato piuttosto complicata, nella quale sono arrivate appena due vittorie. Un bottino decisamente troppo magro per un roster di alto livello e per una società che all’alba di questa stagione ambiva ad un posto nei play off. Rimini approderà in Salento con un coach al debutto, Sandro Dell’Agnello, che ha recentemente preso il posto di Mattia Ferrari dopo la sconfitta di Cividale. Un cambio di guida tecnica che avrà dato una scossa all’ambiente, oltre che ricaricato le batterie mentali del gruppo. Il tecnico livornese 62enne ha a sua disposizione gente come Tomassini, Grande, Simioni e gli americani Marks e Johnson, quest’ultimo il più forte rimbalzista del girone Rosso con 87 rimbalzi complessivi ed una media che rasenta l’11% a partita. Guai dunque a fidarsi di una squadra che dal proprio canto avrà grandevoglia di rivalsa. Dopo il tour de force della scorsa settimana, con tre impegni di campionato, coach Di Carlo ha concesso due giorni di riposo per smaltire acido lattico e piccoli acciacchi, prima del ritorno al lavoro in vista del nuovo, cruciale, appuntamento casalingo di domenica. Per il quale mancherà ancora Andrea Donda, infortunato di lungo corso in casa granata.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp