Basket A2/M, Nardò: missione complicata nel turno infrasettimanale

Dopo una pausa di 11 giorni, l’HDL Nardò Basket torna in campo per affrontare Unieuro Forlì nel turno infrasettimanale di Serie A2. Un match complicato per i granata, che troveranno di fronte una squadra in ottima forma, reduce da quattro vittorie consecutive e con ambizioni da playoff.

Il Nardò di coach Mecacci, pur mostrando segnali di crescita, ha raccolto poco in questo 2025 (due successi in nove partite), anche a causa di infortuni e sfortunate coincidenze. L’infermeria, però, si sta svuotando: a Forlì rientreranno Nikolic e forse capitan Iannuzzi, mentre resteranno ai box Giuri e Woodson.

L’analisi della gara è affidata all’assistant coach Gabriele Castellitto: “Forlì è una squadra solida e profonda, che sta vivendo un ottimo momento. Questi giorni senza partite ci hanno permesso di lavorare sui nostri errori e affinare il gioco. Nikolic e Iannuzzi daranno un contributo importante, così come Russ Smith, sempre più inserito nei nostri schemi”.

Fondamentale sarà anche l’apporto di Wayne Stewart Jr., pronto alla sfida: “Mi sento bene e non vedo l’ora di giocare. Affrontiamo una squadra forte, ma vogliamo dare il massimo”.

All’andata, il 29 dicembre, Forlì si impose con autorità su un Nardò ancora in fase di rodaggio. Mercoledì 26 febbraio, palla a due alle 20:30 alla Unieuro Arena, i granata cercheranno di ribaltare il pronostico e tornare a casa con due punti preziosi. Il match sarà trasmesso in diretta streaming su LNP Pass per gli abbonati.

