Basket A2/M, Nardò: Mecacci, “Siamo vivi, grazie a squadra e pubblico”

Una prova di forza, di carattere e di qualità. HDL Nardò Basket ha demolito ELAchem Vigevano con un roboante 107-65, annullando il -16 dell’andata e rilanciando con decisione la propria corsa salvezza. Una partita a senso unico, chiusa già all’intervallo, con una difesa impeccabile, una precisione al tiro chirurgica e una gestione della gara perfetta.

“Volevamo vincere e ribaltare la differenza canestri, missione compiuta – ha commentato coach Matteo Mecacci -. Abbiamo giocato la miglior partita dell’anno per intensità e continuità difensiva. Siamo vivi, vogliamo salvarci e ci crediamo fino in fondo”.

Una gara senza storia

L’HDL Nardò ha messo subito le cose in chiaro: difesa aggressiva, attacco fluido e un’intensità che ha lasciato Vigevano senza possibilità di replica. Nel primo quarto, i granata hanno concesso appena 8 punti a una squadra che ne aveva segnati 100 la settimana scorsa, dando già un indirizzo chiaro alla partita. Con Smith e Stewart Jr. sugli scudi, il divario è cresciuto in modo esponenziale fino al +42 finale, che ha suggellato una delle vittorie più importanti della stagione.

Ma non sono stati solo gli americani a brillare: Ebeling e Pagani hanno fornito un contributo preziosissimo, Zugno ha giocato una partita straordinaria con 16 punti e tanta sostanza, mentre Iannuzzi ha finalmente ritrovato una condizione fisica accettabile, fondamentale per dare equilibrio sotto canestro. Mouaha e Giuri hanno gestito i ritmi con lucidità, mentre Donadio, Flores e Spinelli hanno avuto spazio nel finale, a conferma di una partita chiusa ben prima della sirena.

Mecacci: “Vittoria che vale oro, restiamo concentrati”

Coach Mecacci ha sottolineato l’importanza di questa vittoria, non solo per i due punti ma anche per l’iniezione di fiducia che porta con sé: “Era uno spartiacque: perdere significava restare penultimi e guardarsi le spalle. Ora abbiamo ancora sei punti di vantaggio sull’ultima e possiamo provare a risalire in classifica”.

Il tecnico ha però messo in guardia la squadra: “Non possiamo permetterci di abbassare la guardia. Abbiamo partite casalinghe fondamentali contro squadre in lotta per la salvezza e servirà lo stesso atteggiamento di oggi. La salvezza si festeggia a maggio, non ora”.

Classifica e prossimi obiettivi

Grazie a questa vittoria, Nardò accorcia su Vigevano e Livorno, aprendo scenari interessanti in chiave play-out. Il primo obiettivo resta evitare l’ultimo posto, ma con questo spirito i granata potrebbero addirittura ambire alla salvezza diretta.

Il pubblico, un’arma in più

Mecacci ha chiuso con un ringraziamento ai tifosi: “Giocare davanti a questo pubblico è un aiuto incredibile. Non era scontato vedere così tanta gente per una partita tra penultima e terzultima, eppure il calore del Pala San Giuseppe si è sentito. Speriamo di coinvolgere ancora più persone nelle prossime partite, perché il loro sostegno può fare la differenza”.

Ora, però, il focus è sulla continuità. Troppe volte in questa stagione il Nardò ha alternato grandi prestazioni a passi falsi inattesi. Se il Toro vuole davvero compiere un’impresa, questa vittoria deve essere solo l’inizio.

