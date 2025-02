Basket A2/M, Nardò ko a Cividale nel finale: decisivo infortunio di Woodson

Mai arrivare punto a punto con Cividale. Lo sa bene l’HDL Nardò, che lotta con determinazione ma esce sconfitta dal PalaGesteco per 91-87. Un match intenso, equilibrato, che i granata avrebbero potuto portare a casa senza un paio di errori fatali negli ultimi secondi. Ma soprattutto, senza il colpo di scena che ha deciso la partita: l’infortunio di Woodson nell’ultimo quarto, dopo una prestazione stellare da 28 punti in 25 minuti.

L’inizio è tutto di marca friulana: Lamb e Redivo firmano il 10-3 che costringe Mecacci al primo timeout. Nardò, però, non si lascia intimorire e reagisce grazie a un Woodson scatenato, ben supportato da Zugno e Mouaha. Il primo quarto si chiude sul 24-25, con gli ospiti capaci di rintuzzare l’aggressività di Cividale.

Nel secondo periodo, il Toro accelera. Stewart Jr. entra in ritmo, Woodson continua il suo show dall’arco e Nardò tocca il massimo vantaggio sul +10 (36-46). All’intervallo il punteggio recita 40-49, con la squadra di Mecacci in controllo.

La ripresa, però, segna la svolta: Cividale alza l’intensità difensiva e inizia la rimonta. Redivo porta i suoi a -1, poi Lamb e Dell’Agnello completano il sorpasso. Nardò tiene botta grazie all’ennesima tripla di Woodson, ma il terzo quarto si chiude con i friulani avanti di una lunghezza (69-68).

L’ultimo periodo si apre con il colpo più duro per i granata: Woodson, fino a quel momento immarcabile, si infortuna alla caviglia ed è costretto ad abbandonare la partita. Cividale ne approfitta e allunga con Lamb e Dell’Agnello. Nardò non molla, prova a rientrare con Pagani e Zugno, ma negli ultimi 90 secondi la differenza la fa Redivo, che segna la tripla decisiva per l’85-82. L’HDL ha un’ultima chance con Stewart Jr., ma il tiro dall’arco non va a segno.

Un finale amarissimo per Nardò, che ha mostrato carattere e qualità ma si è arresa ai dettagli. E a un destino che, questa volta, ha girato dalla parte di Cividale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author