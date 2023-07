Basket A2/M: Nardò, Gabriele Castellitto nuovo assistant coach

Il nuovo vice di Gennaro Di Carlo sulla panchina del Nardò Basket è Gabriele Castellitto. Brindisino, classe 1992, alla sua prima esperienza di assistant coach, ha appena guidato il Mola New Basket 2012 al traguardo della Serie B. A lui il delicato compito di coadiuvare il coach nel corso degli allenamenti e delle partite e, ancora prima, nella fase di preparazione e di avvicinamento ai primi incontri ufficiali.

Gabriele Castellitto ha maturato una certa esperienza in panchina, a partire dal 2011, prima a livello giovanile con Invicta Brindisi e Aurora Brindisi, poi nel 2017 al debutto con la prima squadra della stessa Invicta, che ha portato alla vittoria del campionato di Serie D. A Mola, in C Gold, ha collezionato vittorie e soddisfazioni a ripetizione, cogliendo due salvezze, una finale e una semifinale playoff e la promozione in B di pochissimi mesi fa. Con coach Di Carlo un rapporto personale antichissimo, nato nel 1999 a Caserta, dove un giovanissimo assistant coach Di Carlo allenava il padre di Gabriele, Mimmo Castellitto, oltre 10 mila punti in carriera e colonna del basket brindisino e di altre importanti piazze meridionali.

“Ho conosciuto Gennaro a Caserta – ricorda Gabriele Castellitto – mio padre giocava lì, io ero un bambino e lui era un giovane assistant coach già molto promettente. L’ho seguito nel corso della carriera e ora mi ritrovo qui a Nardò come suo vice. Sono felicissimo di questa nuova esperienza in una società così ambiziosa e in una piazza che conosce e ama la pallacanestro. Ringrazio Gennaro e la società per la fiducia. Naturalmente non vedo l’ora di cominciare“.

