Basket A2/M: Nardò, firma il serbo Lazar Trunić

Nardò Basket ha ufficializzato la firma di Lazar Trunić, guardia serba con formazione italiana, classe 2000, 198cm per 90kg.

Dopo aver militato nelle giovanili del Partizan, Trunić si trasferisce in Italia, dove viene formato cestisticamente nelle giovanili di Rimini e di Vanoli Cremona, con cui ha il piacere di esordire in Serie A.

Nella stagione 2021/2022 esperienza a Casale Monferrato prima di approdare a Valjevo, dove, con Metalac, mette a referto 9 punti di media a partita in 18 minuti d’impiego in A1 serba. Disputa l’ultima stagione sportiva a Corato, dove sigla 10 punti in 24 minuti di media per allacciata di scarpe.

“Sono molto contento di aver firmato a Nardò, ringrazio la società e il coach per la fiducia. Il confronto con coach Di Carlo – afferma Lazar Trunic – è stato decisivo per la mia scelta, sono convinto che avremo una grande stagione e sono pronto e preparato per dare il massimo. Non vedo l’ora di arrivare in città e conoscere lo staff e i compagni!”

